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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 11:31 BJT

委内瑞拉称查韦斯的呼吸问题恶化

委内瑞拉政府周一称，总统查韦斯的呼吸问题恶化，出现新的、严重的呼吸系统感染。该国信息部长维莱格斯(Ernesto Villegas)宣读了官方简短声明，并称查韦斯的身体状况仍非常脆弱。路透

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