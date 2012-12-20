版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 11:10 BJT

查韦斯就职典礼可能推迟--官员

委内瑞拉一名政府官员表示，查韦斯1月10日的就职典礼或延期，因其在癌症手术后仍在术后恢复中。有关58岁的查韦斯在手术后健康状况的细节委内瑞拉向外界透露不多。官员们称，查韦斯神志清楚，但是意外流血，且上周的手术完成后出现呼吸道感染。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐