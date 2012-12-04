查韦斯将赴巴西参加峰会--大使

巴西大使周一表示，委内瑞拉总统查韦斯将在本周晚些时候赴巴西参加地区峰会。如果证实58岁的查韦斯将赴巴西出席此次南方共同市场(Mercosur)会议，这将表明其最近的健康状况可能并不像舆论猜测的那样糟糕。路透