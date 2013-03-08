查韦斯遗体将做防腐处理以供瞻仰

委内瑞拉代总统马杜罗称，查韦斯的官方葬礼将于周五举行，将有约30位外国领导人出席葬礼，查韦斯的遗体将供民众继续瞻仰七天。此后，遗体将做防腐处理，安放在一座军事博物馆以供“永久”瞻仰。图为查韦斯的支持者排队等待瞻仰其遗体。路透