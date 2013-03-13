委内瑞拉将正式调查查韦斯遭投毒说

委内瑞拉政府称，该国将正式调查所谓已故总统查韦斯罹患癌症是因海外敌对分子投毒的说法。查韦斯本人在2011年诊断出癌症后首次提出此说法。对委内瑞拉政府持敌视政策的国家称这一指控是典型的查韦斯式阴谋论，旨在分散民众对日常问题的注意力。路透