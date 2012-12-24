委内瑞拉不会重新大选--国会官员

委内瑞拉国会领导人Diosdado Cabello(图右)周六表示，尽管宪法要求查韦斯明年1月10日宣誓就职，如果癌症导致他不能按时就任总统一职，委内瑞拉也不会举行新的选举。查韦斯此前在古巴进行了癌症手术，现正在康复过程中，而他几乎两周没有公开露面令外界担忧其能否继续领导委内瑞拉。路透