版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 14:13 BJT

查韦斯遗体或已无法永久保存

委内瑞拉政府周三表示，或许不太可能按原计划对该国已故领导人查韦斯的遗体进行防腐处理，因这个过程原本应在更早些时候开始。代总统马杜罗周三在电视讲话中称，俄罗斯和德国科学家已抵达该国对查韦斯遗体进行防腐处理，但这些科学家表示现在进行这种处理已经非常困难。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐