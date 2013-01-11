查韦斯病中错过就职典礼 支持者集会声援

委内瑞拉总统查韦斯仍在古巴接受癌症治疗，因而错过本该在周四举行的就职典礼，成千上万名支持者在当天集会以示支持。推迟总统就职典礼在该国历史上尚属首次，凸显查韦斯病情的严重性。查韦斯在接受第四次癌症手术后出现了并发症。路透