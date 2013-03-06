委内瑞拉总统查韦斯病逝

委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后，于3月5日去世，结束了14年的统治生涯，终年58岁。查韦斯于2011年中期查出患有癌症，之后在古巴接受过四次手术治疗，在去年12月接受最后一次手术后一直未公开露面。查韦斯在2012年10月的总统大选中轻松获胜。路透