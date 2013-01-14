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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 10:56 BJT

委内瑞拉政府称查韦斯病情好转

委内瑞拉政府周日在公报中称，总统查韦斯肺部感染情况已得到控制，病情正在好转。该国信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)表示，虽然查韦斯身体仍然虚弱，但近日整体情况向好的方向发展。公报未就查韦斯健康情况提供更多细节。路透
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