查韦斯赢得委内瑞拉总统选举（更新版）

路透加拉加斯10月7日电（记者 Andrew Cawthorne/Eyanir Chinea）---委内瑞拉总统查韦斯周日轻松赢得连任，使反对党14年来让他下台的最好机会烟消云散，这也确立了他作为拉美现代史上一位主导人物的地位。

查韦斯在总统官邸阳台上挥舞拳头，与他的支持者们共同庆祝。数月前因癌症治疗，他曾从公众视野消失，但也曾露面反驳关於他将要死亡的传言。

查韦斯新一届任期为六年，这意味着他对委内瑞拉的统治前後将持续20年。但癌症复发的可能性仍威胁着他。

“今天，我们证明了委内瑞拉的民主是世界最好的民主之一，并且我们将继续证明这一点，”身穿标志性红色外套、手持独立英雄西蒙·玻利瓦尔（Simon Bolivar）之剑的查韦斯说道。

台下人群报以热烈回应，烟花弥漫天空。

90%的选票统计之後，查韦斯获得54.42%的支持率，他的竞争对手卡普里莱斯（ Henrique Capriles）获得约44.97%的选票。

眼下，卡普里莱斯及“民主团结”（Democratic Unity）联盟的其他领导人将为12月的地方政府选举作准备，届时他们将力图提高反对党在地方层面的影响力。

查韦斯的新一届任期将於明年1月10日开始。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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