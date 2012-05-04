国开行重庆分行不良贷款率连续七年低於1%--报导

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京5月4日电---中国人民网周四报导称,截至2012年3月底,国家开发银行CHDB.UL重庆分行贷款余额1,229亿元人民币,不良贷款率0.1%,连续七年低於1%.
报导援引国开行重庆分行行长郭东称,同期该分行贷款余额占重庆市银行业金融机构贷款余额的9%,位居全市第5;贷款主要投向重庆的公共基础设施、轨道交通、公路、电力、农林水、公租房等项目建设.
郭东介绍,近10年来,该分行人民币贷款新增规模占国开行全行的比例始终稳定在3%左右,其中2011年人民币新增贷款余额178亿元.近五年来,该分行人民币贷款年平均增速为23.8%,与同期全市银行业贷款25.7%的年平均增速基本持平.
数字并显示,截至2011年底,国开行重庆分行共有政府融资平台客户58户,贷款余额占全市融资平台贷款余额的23%.由於信用结构良好,该分行融资平台贷款的还款来源可靠,风险可控.
对重庆债务问题的忧虑在中共中央3月15日宣布薄熙来不再担任重庆市委书记之後逐步浮出水平.
重庆的实质公共债务难以准确判断,最新可参考的2010年数据表明,重庆12大投资平台累计负债3,630亿元人民币.分析人士称,再加上国有企业和开发商负债,及重庆各区县融资平台负债,重庆整体债务水平或还要高出几倍.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。