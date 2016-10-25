中国港湾工程公司与几内亚签署7.7亿美元港口建设合约

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透科纳克里10月24日 - 中国港湾工程有限责任公司周一与几内亚政府签署了一项7.7亿美元的合约，对几内亚首都科纳克里的港口进行升级改造，该交易将扩大中国在该国的经济影响力。几内亚是西非铁矿和铝土矿出产国。
根据合约，中国港湾工程有限公司将在港口东区建设三个码头、公路和其他基础设施，可最多停放600辆卡车。中国港湾工程有限公司是中国交建(601800.SS)旗下子公司。
“科纳克里自治港口扩建项目完成后，将成为此区域最大的港口，”中国港湾工程几内亚业务主管Ding Jialong在签约仪式上表示。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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