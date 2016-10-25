中国港湾工程公司与几内亚签署7.7亿美元港口建设合约

路透科纳克里10月24日 - 中国港湾工程有限责任公司周一与几内亚政府签署了一项7.7亿美元的合约，对几内亚首都科纳克里的港口进行升级改造，该交易将扩大中国在该国的经济影响力。几内亚是西非铁矿和铝土矿出产国。

根据合约，中国港湾工程有限公司将在港口东区建设三个码头、公路和其他基础设施，可最多停放600辆卡车。中国港湾工程有限公司是中国交建(601800.SS)旗下子公司。

“科纳克里自治港口扩建项目完成后，将成为此区域最大的港口，”中国港湾工程几内亚业务主管Ding Jialong在签约仪式上表示。(完)