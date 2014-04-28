猎豹移动公布IPO定价 百度与小米各入股2,000万美元

路透上海4月28日 -正在推进美国上市的中国安全软件企业--猎豹移动近日更新招股说明书，除宣布发行ADS数量和价格等细节外，还宣布与控股股东金山软件(3888.HK)，以及百度(BIDU.O)和小米达成协议，共向三家机构私募融资5,000万美元，其中百度和小米各出资2,000万美元认购股份。

据招股说明书，猎豹移动本次IPO(首次公开发行)将发行1,200万股ADS（美国存托股份），每ADS发行价区间为12.5-14.5美元，承销商还可追加认购180万股，最高融资额为2.001亿美元。而上述三家机构认购股份价格将与IPO最终定价相同。

在猎豹移动的背后，有多个中国IT业大佬出现或即将出现，例如上述的金山软件、百度和小米三家，而去年腾讯(0700.HK)战略入股猎豹移动后，已成为其第二大股东。

金山软件的董事长雷军亦是中国知名智能手机厂商小米的创始人和董事长；而阿里巴巴、百度和腾讯是猎豹移动前三大客户，三家合计贡献营收近六成。

摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞信CSGN.VX及麦格理资本(Macquarie Capital)承销此次IPO。猎豹移动未来将在纽交所上市。

猎豹移动原名金山网络，自金山软件分拆而来。目前猎豹移动旗下主要产品包括猎豹清理大师、金山电池医生、猎豹安全浏览器、新毒霸“悟空”等。其中，猎豹清理大师是核心产品，今年3月的月活跃用户为1.399亿，平均日活跃用户高达7,290万，在全球30多个国家免费工具榜排名第一。（完）

(作者 林琦；审校 张喜良)

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