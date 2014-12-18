韩国新股：第一毛织上市首日股价翻倍，IPO筹得14亿美元

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透首尔12月18日 - 韩国第一毛织 周四上市首日股价翻了一番，该公司为韩国最大企业集团--三星集团 的实际控股企业。第一毛织上市是三星集团代际传承的最新行动。
三星电子 董事长李健熙及其三名子女持有第一毛织大约42%的股权，该公司预计将成为李氏家族保持对三星集团控制权的主要工具。
“最后的情形有多种可能，但李氏家族持有的第一毛织股权，是他们能够巩固对三星电子等企业控制权的为数不多的王牌之一。第一毛织的价值预计将日益增加，”券商E-Trade Korea旗下分析师Kim Joon-sop称。
根据上市首日的价格计算，李健熙三位子女所持第一毛织股权价值总和约为5.5万亿(兆)韩元(49.9亿美元)。
第一毛织收高6.6%，报113,000韩元。股价开盘时报106,000韩元，此前IPO价格定在指导区间顶端53,000韩元。是次IPO筹集了1.52万亿韩元，为四年来韩国最大规模IPO。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。