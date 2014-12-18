版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 16:26 BJT

韩国新股：第一毛织上市首日股价翻倍，IPO筹得14亿美元

路透首尔12月18日 - 韩国第一毛织 周四上市首日股价翻了一番，该公司为韩国最大企业集团--三星集团 的实际控股企业。第一毛织上市是三星集团代际传承的最新行动。

三星电子 董事长李健熙及其三名子女持有第一毛织大约42%的股权，该公司预计将成为李氏家族保持对三星集团控制权的主要工具。

“最后的情形有多种可能，但李氏家族持有的第一毛织股权，是他们能够巩固对三星电子等企业控制权的为数不多的王牌之一。第一毛织的价值预计将日益增加，”券商E-Trade Korea旗下分析师Kim Joon-sop称。

根据上市首日的价格计算，李健熙三位子女所持第一毛织股权价值总和约为5.5万亿(兆)韩元(49.9亿美元)。

第一毛织收高6.6%，报113,000韩元。股价开盘时报106,000韩元，此前IPO价格定在指导区间顶端53,000韩元。是次IPO筹集了1.52万亿韩元，为四年来韩国最大规模IPO。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐