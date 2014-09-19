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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 15:57 BJT

韩国新股：三星旗下第一毛织向证交所提交初步上市申请--消息

路透首尔9月19日 - 直接了解情况的消息人士周五表示，韩国三星集团旗下第一毛织公司(Cheil Industries Inc)已经向韩国证券交易所提交初步上市申请。

该公司7月从Samsung Everland Inc更名为第一毛织，部分分析师对其估值约为8万亿(兆)韩元(约76.7亿美元)。该公司6月表示，可能于2015年第一季完成上市。

消息人士称，上市申请中并未披露预估发行规模和时机。

消息人士拒绝具名，因韩国证交所尚未发布官方声明。第一毛织拒绝置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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