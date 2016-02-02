中国化工接近就收购先正达成协议 交易规模约430亿瑞郎-消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月2日 - 两位知情人士周二透露，中国国有企业中国化工集团接近就收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX达成协议，交易金额约为430亿瑞郎(422亿美元)。
在此项交易中，先正达每股作价470瑞郎。这将成为史上规模最大的中国企业跨境收购案，标致着全球农化行业洗牌加速。上述两位知情人士称，两家公司的磋商已进入最后阶段，目前尚未签署协议。
消息人士称，收购交易可能在周三宣布，先正达定于当日发布2015年业绩。
其中一位消息人士称，双方仍有可能对收购价进行微调。
欧洲股市周二收盘时，先正达股价上涨3.7%，报392.30瑞郎。中国化工的收购价较先正达股票周一收盘价378.40瑞郎溢价约24%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)