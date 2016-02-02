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中国财经 | 2016年 2月 3日 星期三 07:19 BJT

中国化工接近就收购先正达成协议 交易规模约430亿瑞郎-消息

路透2月2日 - 两位知情人士周二透露，中国国有企业中国化工集团接近就收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX达成协议，交易金额约为430亿瑞郎(422亿美元)。

在此项交易中，先正达每股作价470瑞郎。这将成为史上规模最大的中国企业跨境收购案，标致着全球农化行业洗牌加速。上述两位知情人士称，两家公司的磋商已进入最后阶段，目前尚未签署协议。

消息人士称，收购交易可能在周三宣布，先正达定于当日发布2015年业绩。

其中一位消息人士称，双方仍有可能对收购价进行微调。

欧洲股市周二收盘时，先正达股价上涨3.7%，报392.30瑞郎。中国化工的收购价较先正达股票周一收盘价378.40瑞郎溢价约24%。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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