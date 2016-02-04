中国化工高价收购先正达 双方顾问公司或入账1.66亿美元

路透伦敦2月3日 - 根据汤森路透与Freeman Consulting的估计，顾问公司可望从中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX的交易中，收取1.66亿美元的费用。

这项交易是中国企业最大的海外并购案，中国化工的顾问为汇丰(HSBA.L)与中国中信银行国际有限公司(601998.SS)。

据估计，两家机构共可获得6,500-9,500万美元费用。

至于先正达一方则是由Dyalco、摩根大通(JP Morgan Chase) (JPM.N)、高盛(Goldman Sachs)(GS.N)与瑞银集团(UBS)UBSG.VX担任顾问。

他们所能分得的总费用可能介于5,900-7,100万美元之间，牵头顾问公司分得的比例最高。

“我们收取的交易费用是以同一规模区间的类似交易为基准，但我们也确实会考虑到一些特殊情况，例如跨境收购与国内收购的差别，而且这是一家中国企业在海外进行的巨额收购，”Freeman Consulting董事Lam Nguyen表示。

“这两项因素让我们的估计高于普通的国内收购案。”

至于为买家提供顾问服务的一般费用，通常会低于为卖家提供顾问的银行。但Freeman估计，由于这宗跨境收购交易需要克服好几道障碍才能完成，因此费用可能更高。

根据Freeman预估，关于交易的融资问题，中国化工将需支付约为借款额0.4-0.8%的费用，融资方式可能为发债、贷款或两者兼而有之。

一名直接了解交易情况的消息人士表示，中国化工已获得汇丰、中信及其他中资银行的融资承诺，资金额足以买下先正达100%股权。

根据汤森路透数据，这项交易将是与中国相关的最大并购交易，也是最大的海外交易，同时是以欧洲企业为并购目标的最大交易。(完)