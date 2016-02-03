版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 3日 星期三 08:45 BJT

中国化工集团收购瑞士先正达计划中不包含分手费条款--消息

路透法兰克福2月2日 - 两位知情人士称，如果中国国有企业中国化工集团以430亿瑞郎(421.4亿美元)收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX的计划告吹，后者不必支付分手费。

中国化工集团的收购价格相当于每股约470瑞郎，虽然孟山都(MON.N)和巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)等同业仍有可能给出更高的报价，但消息人士称，先正达目前并未积极寻求竞价。

周二稍早有知情人士称，中国化工集团就收购先正达一事接近达成协议。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐