中国化工集团收购瑞士先正达计划中不包含分手费条款--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透法兰克福2月2日 - 两位知情人士称，如果中国国有企业中国化工集团以430亿瑞郎(421.4亿美元)收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX的计划告吹，后者不必支付分手费。
中国化工集团的收购价格相当于每股约470瑞郎，虽然孟山都(MON.N)和巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)等同业仍有可能给出更高的报价，但消息人士称，先正达目前并未积极寻求竞价。
周二稍早有知情人士称，中国化工集团就收购先正达一事接近达成协议。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)