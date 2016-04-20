独家：中国化工曾试图“抢亲” 与壳牌争夺BG Group

瑞士种子及农药巨头先正达总裁Michel Demare在先正达总部的新闻发布会上讲话，中国化工集团公司董事长任建新出席，摄于2016年2月3日。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透伦敦4月19日 - 据七名了解情况的银行和产业消息人士透露，中国化工集团去年年底曾就收购事宜与BG Group接触。当时皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS正准备达成以520亿美元收购BG的交易。

接近中国化工的两名知情人士表示，中国化工与投行汇丰(HSBA.L)合作，去年12月派团飞到英国，向BG董事长Andrew Gould提出了全现金收购方案。中国化工过去一年在收购方面最为积极。

壳牌和汇丰拒绝置评。中国化工没有立即回复置评请求。路透未能联络到Gould。

在中国化工派人赴英国八个月以前，壳牌就宣布了上述能源领域10年来最大的收购案；而这次英国之旅几周之后，该收购案就通过了最终的反垄断审批和股东表决。

壳牌的这桩史上最大收购交易最终于2月完成，一跃成为全球最大液化天然气(LNG)生产商以及主要深海石油业者。

接近中国化工的两名知情人士表示，中国化工当时说收购将采取全现金方式。壳牌的方案则是现金加股票。但这两名消息人士补充称，中国化工当时准备出价多少并不明朗，而是附加了一系列条件，使出价取决于其为一项交易取得融资的情况。

消息人士表示，中国化工的提议没有打动Gould，他认为不足以替代壳牌的方案并值得向BG董事会推荐。其中一名消息人士称，中国化工这次与BG的接触“考虑不周”。

接近各方的三位消息人士称，壳牌和BG，以及这两家公司的顾问银行--美银美林(BAC.N)和高盛(GS.N)，几乎都不能相信这样的进展。

美银美林拒绝置评。高盛也未回复置评要求。

当时已有报导称，中国化工对瑞士种子及农药巨头先正达(SYNN.S)感兴趣。中国化工最终在2月以430亿美元买下先正达。

收购先正达的交易也是由汇丰担任顾问。这宗交易展现了中国化工的实力。但大多数消息人士表示，中国化工对BG的兴趣以及其准备提出比壳牌更高的价码，更显示出其雄心勃勃。

这也凸显出，继大宗商品价格大跌及一系列腐败案调查结束后，中国重新燃起对资源行业的兴趣。

经过2010年代初期一段时间的密集并购活动后，自2013年开始，随着中国的大规模反腐，能源领域的收购实际就已暂歇。中国海外油气并购交易在2012年达到顶峰，规模达到333亿美元。据汤森路透数据，去年这类交易总计只有11.3亿美元。

**与时间赛跑**

自从2015年4月宣布收购提议后，壳牌与BG就着手确定交易细节，而且双方股东定于今年1月对该交易投票表决。

而中国化工则在收购兴趣去年11月泄露后，必须决定是否收购先正达。两位银行和产业消息人士称，这使得中国化工与BG的接触显得过于仓促。

他们指出，中国化工本来也无力同时把BG和先正达收入囊中。光收购先正达就需要多达500亿美元的银团融资，由多家银行提供。

一名接近中国化工的消息人士称，在发现中国化工接触BG后，壳牌威胁放弃交易。Gould从未将中国化工的方案提交给董事会，不久之后中国化工就收购了先正达。(完)