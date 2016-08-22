独家：中国化工收购先正达案接近于通过美国CFIUS审查--消息人士

路透8月21日 - 中国化工集团计划以430亿美元并购先正达(SYNN.S)，知情人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)对这宗交易的审查已接近最后阶段。该机构负责检视交易是否可能会对国家安全构成威胁。

审查结果若为正面，将为这项并购案的完成消除重大不确定性。先正达是全球最大的农药制造商，上周五股价收报380.80瑞郎，较中国化工集团对该公司的收购估值折价约100瑞郎。

消息人士周日表示，中国化工集团和先正达预计CFIUS将批准此项并购案，并希望最快本周可以宣布好消息，但消息人士提醒说审查结果还不确定。

两家企业是否为了取得CFIUS批准而做出让步，尚不得而知。

由于CFIUS还未做出正式宣布，所以消息人士要求匿名。中国化工集团以及先正达尚未对置评要求做出回应。(完)