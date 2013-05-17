中国能源：中国化工首批进口原油过程不顺，现已加快进口脚步--消息

**打造采购团队**

首批石油被困在华东的保税仓库无法提出，中国化工最终从商务部获得进口许可，才得以完成清关手续。

消息人士称，这批石油被运往中国化工的昌邑、正和以及华兴炼厂加工，这三家炼厂都在山东省。消息人士并称，预计中国化工以后的进口不会再有类似拖延。

中国化工在聘用一位前振华石油交易员作采购主管之后，开始打造自己的采购团队。振华石油是一家小型国有控股的贸易商。

消息人士称，到目前为止中国海洋石油有限公司 的母公司--中国海洋石油总公司一直担任中国化工的进口代理.

交易员称，中国化工也在与中国国际联合石油化工公司(Unipec)和中国联合石油公司(Chinaoil)等国有石油贸易公司进行磋商，为其今后石油进口担任代理。这两家企业分别是中石化(Sinopec)和中国石油(PetroChina)的贸易企业。

中国石油进口市场管理非常严格，只有少数公司享有“国营贸易进口”资格，这可以使他们不通过代理直接进口。这些公司包括联合石化(Unipec)、中联油(Chinaoil)、中化和珠海振戎等公司。(完)