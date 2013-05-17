中国能源：中国化工首批进口原油过程不顺，现已加快进口脚步--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**打造采购团队**
首批石油被困在华东的保税仓库无法提出，中国化工最终从商务部获得进口许可，才得以完成清关手续。
消息人士称，这批石油被运往中国化工的昌邑、正和以及华兴炼厂加工，这三家炼厂都在山东省。消息人士并称，预计中国化工以后的进口不会再有类似拖延。
中国化工在聘用一位前振华石油交易员作采购主管之后，开始打造自己的采购团队。振华石油是一家小型国有控股的贸易商。
消息人士称，到目前为止中国海洋石油有限公司 的母公司--中国海洋石油总公司一直担任中国化工的进口代理.
交易员称，中国化工也在与中国国际联合石油化工公司(Unipec)和中国联合石油公司(Chinaoil)等国有石油贸易公司进行磋商，为其今后石油进口担任代理。这两家企业分别是中石化(Sinopec)和中国石油(PetroChina)的贸易企业。
中国石油进口市场管理非常严格，只有少数公司享有“国营贸易进口”资格，这可以使他们不通过代理直接进口。这些公司包括联合石化(Unipec)、中联油(Chinaoil)、中化和珠海振戎等公司。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。