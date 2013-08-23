能源产业：中化开设新加坡办事处，加快原油采购进程

路透北京/新加坡8月22日 - 知情人士周四称，拥有中国最大独立炼厂的中国化工集团公司(ChemChina)将在新加坡开设办事处，以更加充分地运用其自行采购原油的权力。

中化自去年获准自行采购原油后，正寻求从广泛的供应商网络中加快采购。中国政府批准了中化2013年的原油进口份额，并开放国内市场迎接更多竞争，以满足需求的增长。

但中化仍然不能在需要时完全自由地进口原油，因为该公司不具备将原油运入国内的许可资格。在购买原油后，中化必须请五家经许可的进口商之一将所购原油运入中国。

迄今为止，中国政府只向五家国有大型油企颁发了进口许可，包括中石化 和中石油 。

“中化的目标是最终自行作出贸易决策，摆脱代理商的影响，”接近该公司的一位消息人士称。

消息人士称，新成立的新加坡办事处负责人均为振华石油的前员工，他们将负责中化的原油采购。中化的北京分公司将购买直馏燃油，这是其炼厂采用的另一原料来源。

他们称，新加坡的运营将于9月开始。

行业人士称，中化获得配额，标志着中国在放开严格管控的原油市场方面迈出了一小步。中国政府明年可能会向其他炼厂发布类似许可。

“中国还不希望市场有太多买家，但这会逐步改变，”一家西方公司驻北京的贸易商表示。