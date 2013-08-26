更正-能源产业：中国化工开设新加坡办事处，加快原油采购进程(8月23日)

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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(更正：因译文有误，标题及内文公司简称改为“中国化工”，非“中化”)
路透北京/新加坡8月22日 - 知情人士周四称，拥有中国最大独立炼厂的中国化工集团公司(ChemChina)将在新加坡开设办事处，以更加充分地运用其自行采购原油的权力。
中国化工自去年获准自行采购原油后，正寻求从广泛的供应商网络中加快采购。中国政府批准了中国化工2013年的原油进口份额，并开放国内市场迎接更多竞争，以满足需求的增长。
但中国化工仍然不能在需要时完全自由地进口原油，因为该公司不具备将原油运入国内的许可资格。在购买原油后，中国化工必须请五家经许可的进口商之一将所购原油运入中国。
迄今为止，中国政府只向五家国有大型油企颁发了进口许可，包括中石化 和中石油 。
“中国化工的目标是最终自行作出贸易决策，摆脱代理商的影响，”接近该公司的一位消息人士称。
消息人士称，新成立的新加坡办事处负责人均为振华石油的前员工，他们将负责中国化工的原油采购。中国化工的北京分公司将购买直馏燃油，这是其炼厂采用的另一原料来源。
他们称，新加坡的运营将于9月开始。
行业人士称，中国化工获得配额，标志着中国在放开严格管控的原油市场方面迈出了一小步。中国政府明年可能会向其他炼厂发布类似许可。
“中国还不希望市场有太多买家，但这会逐步改变，”一家西方公司驻北京的贸易商表示。
该贸易商称，中国放开原油进口的举动对于原油贸易商而言是个好信号，因为这将带来新的需求。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编