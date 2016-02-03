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中国财经 | 2016年 2月 3日 星期三 18:48 BJT

中国化工获得的融资足够买下先正达100%的股权--消息人士

路透香港2月3日 - 一位知情人士表示，中国化工已获得的承诺融资足够收购瑞士农化企业先正达SYNN.VX100%的股权，目前其计划初步收购后者67%的股份以达到瑞士的收购门槛。

消息人士称，此次430亿美元的收购获得了多家中资银行的融资，而且还有汇丰控股、中信银行(国际)。后两者将负责安排融资。

消息人士拒绝具名，因为交易融资的细节未公开。

中国化工、汇丰控股和中信银行拒绝置评。(完)

(编译 王洋; 审校 张荻)

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