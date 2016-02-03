中国化工获得的融资足够买下先正达100%的股权--消息人士

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透香港2月3日 - 一位知情人士表示，中国化工已获得的承诺融资足够收购瑞士农化企业先正达SYNN.VX100%的股权，目前其计划初步收购后者67%的股份以达到瑞士的收购门槛。
消息人士称，此次430亿美元的收购获得了多家中资银行的融资，而且还有汇丰控股、中信银行(国际)。后两者将负责安排融资。
消息人士拒绝具名，因为交易融资的细节未公开。
中国化工、汇丰控股和中信银行拒绝置评。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。