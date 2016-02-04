中国化工拟筹措大规模贷款 用于收购先正达--TRLPC

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点报道，银行业消息人士表示，中国化工集团以430亿瑞郎(423.5亿美元)收购瑞士农化集团先正达(Syngenta)的交易，初期融资将由有追索权和无追索权贷款组成。

一位银行业消息人士称，虽然这两种贷款的比例尚未最终确定，但根据设想的计划，中国化工将筹借最多300亿美元有追索权贷款，先正达筹措最多130亿美元(无追索权)贷款。

该银行家称，300亿美元有追索权贷款将分为至多100亿美元的过桥贷款，和200亿美元定期贷款。中国化工正在寻找合作伙伴和股权投资者偿还过桥贷款。

中信银行(国际)料将为这笔300亿美元有追索权贷款的牵头行，汇丰控股则已经负责承销先正达筹措的无追索权贷款。但无追索权贷款将不会超过130亿美元，因为中国化工不愿收购目标承担过多债务，希望确保先正达保住投资级的评级。穆迪和标准普尔对先正达的评级分别为A2和A+。

“保住投资级评级，即便是比较弱的投资级评级，也是非常有助益的，”一位接近该交易的银行家称。

这笔并购交易可能是中资企业进行的规模最大的海外并购案。中国化工周三宣布，已经与先正达就收购一事达成一致，而且先正达董事会一致接受收购报价。

汇丰控股和中信银行(国际)是这笔交易的财务顾问，根据瑞士企业并购规则，若要中国化工的收购要约获得接受，需要确保收购所需的融资。

鉴于先正达现有债务规模约为50亿美元，那么汇丰控股提供的贷款料不会超过80亿美元。

这笔无追索权贷款预计将吸引中资及跨国银行的兴趣；而有追索权的贷款料将由中国银行业者承贷。

虽然有追索权贷款显示出未来有附加业务的机会，但一些外资银行或许较审慎看待，因为中国化工集团在去年几项大手笔海外并购之后，杠杆已经增大。

上月时，以中国化工为首的一个财团宣布以9.25亿欧元并购机械制造商克劳斯玛菲，为中国投资者迄今对德国企业最大的一宗收购案。法国外贸银行(Natixis)和意大利裕信银行(UniCredit)为该项并购承销一笔6.25亿欧元无追索权贷款；中国工商银行也加入该融资案，这笔贷款将在本周稍晚进入一般银团阶段。

去年6月，中国化工完成一笔68亿欧元贷款，融资用于收购意大利轮胎生产商倍耐力(Pirelli)。这笔融资也是中国买家所取得的最大笔无追索权贷款。该笔18个月期过桥贷款的原始承销行是摩根大通，并吸引另外17家银行加入。倍耐力目前正和包括摩根大通在内的银行协商，讨论以一项3-5年期的新贷款，为那笔过桥贷款再融资。(完)