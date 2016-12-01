中国化工设立一50亿美元基金 为收购先正达提供融资支持

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月1日 - 两位了解情况的消息人士对汤森路透旗下的基点表示，中国化工集团公司正在设立一家基金，拟藉此筹资50亿美元，助其收购瑞士种子及农药公司先正达(SYNN.S)。
消息人士称，在此融资架构下，投资者可以向基金投资，而该基金将进而拥有先正达的股权。通过这种方式，可帮助中国化工降低这笔430亿美元收购案所带来的债务负担。
消息人士还称，中国化工计划总共承担约250亿美元的股权承诺，为这笔有史以来最大的中企海外收购案提供融资支持。
消息人士此前曾表示，中国国内和国际的银行业者总计安排了329亿美元的贷款承诺。不过，在银行、投资者和分析师看来，这个债务投资杠杆比率有些过高了。
消息人士补充称，中国化工已经委托中国邮政储蓄银行(1658.HK)负责基金的组建。这个委托对邮政储蓄银行而言称得上是天上掉馅饼，因为银行仅是在一年前才成立了投资银行部门。
消息人士拒绝署名，因为讨论属于保密内容。中国化工的代表未对电话和邮件的置评要求予以回复。中国邮政储蓄银行也拒绝评论。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。