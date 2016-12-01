中国化工设立一50亿美元基金 为收购先正达提供融资支持

路透香港12月1日 - 两位了解情况的消息人士对汤森路透旗下的基点表示，中国化工集团公司正在设立一家基金，拟藉此筹资50亿美元，助其收购瑞士种子及农药公司先正达(SYNN.S)。

消息人士称，在此融资架构下，投资者可以向基金投资，而该基金将进而拥有先正达的股权。通过这种方式，可帮助中国化工降低这笔430亿美元收购案所带来的债务负担。

消息人士还称，中国化工计划总共承担约250亿美元的股权承诺，为这笔有史以来最大的中企海外收购案提供融资支持。

消息人士此前曾表示，中国国内和国际的银行业者总计安排了329亿美元的贷款承诺。不过，在银行、投资者和分析师看来，这个债务投资杠杆比率有些过高了。

消息人士补充称，中国化工已经委托中国邮政储蓄银行(1658.HK)负责基金的组建。这个委托对邮政储蓄银行而言称得上是天上掉馅饼，因为银行仅是在一年前才成立了投资银行部门。

消息人士拒绝署名，因为讨论属于保密内容。中国化工的代表未对电话和邮件的置评要求予以回复。中国邮政储蓄银行也拒绝评论。（完）