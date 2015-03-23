中国化工将收购意大利倍耐力 出资规模可达71亿欧元

图为在意大利都灵拍摄的倍耐力轮胎。 REUTERS/Giorgio Perottino

路透米兰3月22日 - 中国化工集团公司周日同意出资意大利轮胎制造商倍耐力PECI.MI，交易规模可达71亿欧元(77亿美元)，又一个意大利知名制造业品牌落入中国企业之手。

此次与倍耐力股东的交易，是中国企业趁欧元疲软之机抄底意大利企业的最新行动。

交易将使中国化工获得高端轮胎的技术，并让倍耐力增加中国市场的份额。

中国化工旗下的中国化工橡胶有限公司首先收购意大利Camfin持有的倍耐力26.2%的股份，之后对剩余股份发起强制收购。

Camfin在声明中表示，收购将由中国化工与Camfin股东成立的新公司发起；中国化工将拥有新公司控制权，而Camfin股东包括倍耐力老板Marco Tronchetti Provera、意大利裕信银行(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)以及俄罗斯国家石油公司(Rosneft)。

该报价将为每股15欧元，估值为71亿欧元(不包括倍耐力

截止2014年底的近10亿欧元净债务)。中国化工橡胶有限公司还希望将倍耐力私有化。

随着周五传出交易细节，倍耐力在米兰上市的股票升至25年高点，高于每股15欧元的收购报价，分析师因而认为股东在以该收购价出售持股前，还要再考虑一番。成立143年之久的倍耐力是全球第五大轮胎生产商。

据知情人士周五称，该交易也意味着俄罗斯国家石油公司(Rosneft)将削减对倍耐力的持股。Rosneft目前正因乌克兰危机而面临国际制裁，需要削减债务负担。

该收购协议有望使中国化工获得生产利润丰厚的高端轮胎所需的技术，也将有助于中国汽车业的发展。

至于倍耐力，该收购交易将帮助倍耐力更好地与米其林(MICP.PA)和Continental (CONG.DE)等规模更大的竞争对手展开竞争。

Camfin周日表示，倍耐力利润较低的卡车和工业橡胶业务可能会并入中国化工的上市子公司风神股份(600469.SS)，从而使后者产量增长一倍。

新东家将为倍耐力物色一位新董事长，但Tronchetti Provera仍将担任执行长。Provera在与倍耐力创始家族的一位成员联姻后，自1986年开始为该公司效力。

中资公司之前还在意大利收购了电网公司Terna(TRN.MI)和Snam (SRG.MI)、涡轮制造商Ansaldo和豪华游艇制造商Ferretti的股份。

汤森路透数据显示，不包括金融业，意大利是中国在欧洲的第二大并购市场，也是中国在全球的第五大并购市场，自2014年以来已完成了10项交易。(完)

(编译 张荻/汪红英；审校 张若琪/杜明霞)

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