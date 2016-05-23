特写：中国化工127亿美元有追索权贷款受到银行冷遇

瑞士种子及农药巨头先正达总裁Michel Demare在先正达总部的新闻发布会上讲话，中国化工集团公司董事长任建新出席，摄于2016年2月3日。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透香港5月23日 - 中国化工集团公司大规模收购融资在联贷中遭遇困境，表明全球银行并不愿意为中国的海外雄心提供支持。

中国中信银行牵头的127亿美元贷款面临难分销的风险，该贷款为中国化工以430亿瑞郎(434.5亿美元)收购瑞士种业及农药企业先正达(Syngenta) SYNN.VX提供部分资金。

据接近交易的银行业人士称，中信银行已延长银行对这笔有追索权贷款的承诺期限，原定截止期限为4月份，目前截止期限未定。虽然这给予中信银行更多时间来完成这一联贷案，但目前的迹象并不乐观。

数家中资银行和跨国银行已对该贷款进行了评估，但目前为止在承诺问题上并没有明确表态。该贷款案缺乏进展的状态，与先正达借入的202亿美元无追索权贷款的迅速进展形成鲜明对比。

当时银行纷纷参与到那笔贷款中，该贷款继2月末通过全球协调方汇丰推出之后，于上月签订。而中信银行自4月初启动一般银团阶段后，愿意承贷的银行寥寥无几。

这种迟缓回应与去年一宗19.3亿美元的贷款案情况相似。那笔贷款是为了支持由中国私募股权基金GO Scale Capital牵头的一个财团收购荷兰电子产品巨头飞利浦照明部门。

独家簿记行兼承销行中国银行最终承贷16.1亿美元，占19.3亿美元贷款总额的83%，另外四家银行参贷承担其余款项。此次大型融资最终于1月取消，之前美国政府某机构出于安全考虑阻止了这桩收购，导致各家银行徒劳一场。

中国化工收购案一旦失败，将是对中信银行的巨大打击。这笔127亿美元的贷款，是迄今为止中信银行最大的单笔贷款承销额，相当于其过去10年在银团贷款中总承贷额的逾一半。汤森路透LPC数据显示，中信银行自2006年5月以来承贷总额接近220亿美元。

由于在大额贷款的承销和联贷面缺乏强劲记录，此次融资将成为中信的重大考验。竞争对手称，重点要看中国大银行是否参贷。

虽然鉴于瑞士先正达(Syngenta)与银行关系不错，向该公司提供无追索权贷款并非难事，但有追索权贷款也许就不能同日而语了。首先，选择中信银行担任独家主办行就相当于把其他中国重量级银行关在大门之外了，除非中国化工动用其关系，更好地施加影响并将它们吸引过来。

“如果主要中资银行都不参与这笔融资，那么情况会很麻烦。”一位银行家表示。

中信银行已经提出要每家参贷银行至少承诺15亿美元的贷款。

**监管阻碍**

监管机构批准交易的时间推延，也给先正达收购案带来了新的阻碍。

美国农业部已同意加入政府工作小组，参与该项交易的审查，令收购面临更多政府调查。为了等待监管机构的批准，先正达股东批准中国化工收购要约的最后期限已在上周被推迟，从5月24日推后到7月18日。

一些银行家则对加入中国化工这笔融资案的特别担忧。

“考虑到中国化工的现金流情况，即便是中国化工能够完成对先正达的收购，我们也依然担心融资风险。而且这笔贷款的杠杆比率非常高。”一位银行家在研究了这笔融资后说道。

如果该贷款未能在银团组建阶段吸引到足够多的银行加入，中信银行有国营综合性集团--中信集团作为控股股东，且财力雄厚，应能够独自承担这笔有追索权的贷款。

截至去年12月末，中信银行的总资产为5.12万亿人民币（7,825亿美元），其中贷款和预付给客户的款项总计为2.67万亿人民币。（完）