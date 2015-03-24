摩根大通为中国化工包销68亿欧元贷款 用于收购倍耐力

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，摩根大通
正在包销中国化工集团公司68亿欧元贷款，用于为中国化工可能以70亿欧
元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)PECI.MI的交易提供融资。
外资银行独力为一家中国国企包销规模如此大的贷款案，这非常罕见
。
上次外资银行承贷中国国企的大规模并购贷款是在2012年9月，当时
花旗银行为中国海洋石油包销60亿美元过桥贷款，为中海油以151亿美元
收购加拿大Nexen。六个月后，中海油于2013年2月签署了这笔60亿美元12
个月期过桥贷款，20家银行参贷，其中包括五家中国国有银行。
市场人士预计中国化工这笔融资将吸引到类似水平的兴趣。
根据路透报导，中国化工将收购意大利倍耐力，出资规模可达71亿欧
元。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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