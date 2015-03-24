摩根大通为中国化工包销68亿欧元贷款 用于收购倍耐力

路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，摩根大通

正在包销中国化工集团公司68亿欧元贷款，用于为中国化工可能以70亿欧

元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)PECI.MI的交易提供融资。

外资银行独力为一家中国国企包销规模如此大的贷款案，这非常罕见

。

上次外资银行承贷中国国企的大规模并购贷款是在2012年9月，当时

花旗银行为中国海洋石油包销60亿美元过桥贷款，为中海油以151亿美元

收购加拿大Nexen。六个月后，中海油于2013年2月签署了这笔60亿美元12

个月期过桥贷款，20家银行参贷，其中包括五家中国国有银行。

市场人士预计中国化工这笔融资将吸引到类似水平的兴趣。

根据路透报导，中国化工将收购意大利倍耐力，出资规模可达71亿欧

元。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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