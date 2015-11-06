独家：中国蓝星已聘请投行准备硅产品业务Elkem挪威上市事宜--消息

路透法兰克福/伦敦11月5日 - 三名熟悉情况的消息人士称，中国蓝星(集团)股份有限公司已开始为旗下硅产品业务Elkem在挪威股票市场上市做准备，因该公司希望释放现金用于国内扩张。蓝星是国企中国化工集团公司的下属企业。

消息人士周四指，蓝星已要求摩根士丹利(MS.N)和DNB(DNB.OL)安排在奥斯陆的首次公开发行(IPO)事宜，最早可能于2016年第二季成为现实。

摩根士丹利和DNB不愿置评。目前暂未联系到中化集团公司发表评论。

Elkem主要业务是为电子产品、太阳能晶圆和铝产品生产半导体硅。此外，该集团还生产硅树脂，用于生产隔绝水与空气的密封剂。

蓝星2011年以20亿美元从Orkla(ORK.OL)手中收购了挪威的Elkem，但该公司的组织机构自此发生了变化。

今年初，Elkem整合了蓝星的硅树脂业务，并以6.40亿美元收购了欧洲最大的太阳能面板生产商REC。

一位消息人士称，Elkem未计利息、税项、折旧及摊销之年度利润(EBITDA)约为2亿美元，营收则约为16亿美元。

该公司的同业包括德国的Wacker Chemie (WCHG.DE)和美国的Globe Specialty Metals (GSM.O)，这两家企业的市盈率分别为5.2倍及7.4倍。

如果Elkem的市盈率差不多，那么其透过上市将最多融资15亿美元。

消息人士称，中化集团公司希望利用上市所获资金在国内市场进一步展开收购。(完)