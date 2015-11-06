独家：中国蓝星已聘请投行准备硅产品业务Elkem挪威上市事宜--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透法兰克福/伦敦11月5日 - 三名熟悉情况的消息人士称，中国蓝星(集团)股份有限公司已开始为旗下硅产品业务Elkem在挪威股票市场上市做准备，因该公司希望释放现金用于国内扩张。蓝星是国企中国化工集团公司的下属企业。
消息人士周四指，蓝星已要求摩根士丹利(MS.N)和DNB(DNB.OL)安排在奥斯陆的首次公开发行(IPO)事宜，最早可能于2016年第二季成为现实。
摩根士丹利和DNB不愿置评。目前暂未联系到中化集团公司发表评论。
Elkem主要业务是为电子产品、太阳能晶圆和铝产品生产半导体硅。此外，该集团还生产硅树脂，用于生产隔绝水与空气的密封剂。
蓝星2011年以20亿美元从Orkla(ORK.OL)手中收购了挪威的Elkem，但该公司的组织机构自此发生了变化。
今年初，Elkem整合了蓝星的硅树脂业务，并以6.40亿美元收购了欧洲最大的太阳能面板生产商REC。
一位消息人士称，Elkem未计利息、税项、折旧及摊销之年度利润(EBITDA)约为2亿美元，营收则约为16亿美元。
该公司的同业包括德国的Wacker Chemie (WCHG.DE)和美国的Globe Specialty Metals (GSM.O)，这两家企业的市盈率分别为5.2倍及7.4倍。
如果Elkem的市盈率差不多，那么其透过上市将最多融资15亿美元。
消息人士称，中化集团公司希望利用上市所获资金在国内市场进一步展开收购。(完)
(编译 徐文焰/于春红; 审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。