中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传

据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

当被问及中化集团是否有计划收购中国化工集团时，宁高宁在香港举办的亚洲金融论坛上表示，“不会，这只是很长时间以来的一个谣传。” (完)