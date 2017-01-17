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中国财经 | 2017年 1月 17日 星期二 11:22 BJT

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传

路透香港1月16日 - 中化集团董事长宁高宁称，媒体对中化集团与中国化工集团公司将合并的报导只是谣传而已。

据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

当被问及中化集团是否有计划收购中国化工集团时，宁高宁在香港举办的亚洲金融论坛上表示，“不会，这只是很长时间以来的一个谣传。” (完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

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