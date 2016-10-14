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中国财经 | 2016年 10月 14日 星期五 11:24 BJT

中化在与中国化工集团磋商合并事宜--消息人士

路透北京10月14日 - 据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

消息人士称，这个方案由中央政府提出，目的在于减少国有企业数目，并打造规模更大、在全球更具有竞争力的企业。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。

一名直接了解情况的消息人士称，两家公司的管理层本周稍早举行了会议，讨论合并事宜。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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