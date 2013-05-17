中国化工加快原油进口--消息

* 买进两批5月交货VLCC船货

* 首批原油船货花费一个月书面程序完成通关

* 中海油扮演初期代理商，但中国化工正与其他国营贸易商洽谈

路透北京/新加坡5月17日 - 消息人士指出，中国国营炼油商中国化工已经买进本月交货的400万桶原油，公司正在加紧进口，以彻底使用得之不易的进口原油配额。

中国化工旗下拥有中国最大独立炼厂连锁，公司今年获得7,300万桶进口配额，跨入中石化(0386.HK)及中石油(0857.HK)等国营石油巨头的地盘，在受到严密控制的中国原油市场，取得罕见的胜果。

但中国化工第一批进口的100万桶安哥拉原油并不顺利。3月底到港后，花了约一个月时间才完成通关程序，令人怀疑中国化工是否能够用完今年的全部进口配额。

贸易及行业消息人士指出，中国化工已经买进一批以超大型油输(VLCC)承运的200万桶安哥拉原油，以及另一批VLCC阿曼原油船货。消息人士表示，这两批VLCC船货月底前将抵达华东。

消息人士称，中国化工正在洽谈购买更多中硫原油，而且采购对象可能远至拉丁美洲。无法立即取得中国化工方面的评论。

随着加快进口原油脚步，中国化工将减少采购直炼燃料油，作为提炼汽柴油及旗下化学部门的原料。中国化工旗下现有九家炼油厂，总加工能力为50万桶/日。

**打造采购团队**

首批石油被困在华东的保税仓库无法提出，中国化工最终从商务部获得进口许可，才得以完成清关手续。

消息人士称，这批石油被运往中国化工的昌邑、正和以及华兴炼厂加工，这三家炼厂都在山东省。消息人士并称，预计中国化工以后的进口不会再有类似拖延。

中国化工在聘用一位前振华石油交易员作采购主管之后，开始打造自己的采购团队。振华石油是一家小型国有控股的贸易商。

消息人士称，到目前为止中国海洋石油有限公司(0883.HK)的母公司--中国海洋石油总公司一直担任中国化工的进口代理.

交易员称，中国化工也在与中国国际联合石油化工公司(Unipec)和中国联合石油公司(Chinaoil)等国有石油贸易公司进行磋商，为其今后石油进口担任代理。这两家企业分别是中石化(Sinopec)和中国石油(PetroChina)的贸易企业。

中国石油进口市场管理非常严格，只有少数公司享有“国营贸易进口”资格，这可以使他们不通过代理直接进口。这些公司包括联合石化(Unipec)、中联油(Chinaoil)、中化和珠海振戎等公司。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)

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