风神股份称母公司中国化工橡胶收购倍耐力后有望与其重组

路透上海3月24日 - 在中国化工及其子公司中国化工橡胶提出收购意大利轮胎制造商倍耐力PECI.MI后，中国化工的孙公司风神轮胎股份有限公司(600469.SS)周二公告称，收购成功后，倍耐力工业胎业务与中国化工橡胶的国内战略资产整合，在条件具备时与风神股份重组。

中国化工橡胶是风神股份的控股股东。根据中意双方的协定，中国化工橡胶拟通过意大利设立的控股子公司，收购倍耐力26.2%普通股，随后要约收购倍耐力剩余的普通股和优先股，目标是促成倍耐力被私有化。

收购后，除了工业胎业务与中国化工橡胶整合并与风神重组外，若倍耐力退市，其乘用胎业务将在退市后四年内通过首次公开发行重新上市。

成立143年之久的倍耐力是全球第五大轮胎生产商。根据周日双方公布的方案，此次收购交易规模可达71亿欧元(77亿美元)。

风神股份自上周五起临时停牌，因控股股东中国化工橡胶正筹划重大事项。上一交易日该股收报19.55元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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