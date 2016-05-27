中国化工看中德国西格里集团--Manager Magazin报导

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透法兰克福5月27日 - 德国财经周刊Manager Magazin周五引述公司消息人士报导称，中国化工对德国西格里集团(SGL Carbon)(SGCG.DE)有投资兴趣，此消息激励西格里股价开盘大涨12%。
报导称，中国化工董事长任建新已与西格里首席执行官克勒(Juergen Koehler)举行过会谈，也与西格里大股东、德国女富豪克拉腾(Susanne Klatten)谈过。克拉腾在西格里持股27%。
尚未能取得中国化工及克拉腾办公室置评。西格里拒绝对报导评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。