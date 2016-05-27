中国化工看中德国西格里集团--Manager Magazin报导

路透法兰克福5月27日 - 德国财经周刊Manager Magazin周五引述公司消息人士报导称，中国化工对德国西格里集团(SGL Carbon)(SGCG.DE)有投资兴趣，此消息激励西格里股价开盘大涨12%。

报导称，中国化工董事长任建新已与西格里首席执行官克勒(Juergen Koehler)举行过会谈，也与西格里大股东、德国女富豪克拉腾(Susanne Klatten)谈过。克拉腾在西格里持股27%。

尚未能取得中国化工及克拉腾办公室置评。西格里拒绝对报导评论。(完)