中国化工同意收购瑞士摩科瑞12%的股份

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透伦敦1月18日 - 中国化工集团公司周一表示，同意入股瑞士能源贸易公司摩科瑞(Mercuria)。这进一步表明，该公司是中国开展收购最活跃的公司之一。当前，中国化工正不断拓展业务新领域，同时中国政府也放开石油市场增加进口。
本次通过出售12%的股份，摩科瑞将得以深化在世界第二大石油市场的业务。一年前摩科瑞刚刚将摩根大通交易部门并入旗下，以加强在美国的地位。
“中国化工对我们的投资是对摩科瑞能源业务模式和成长潜力的认可，”摩科瑞能源执行总裁Marco Dunand先生提到，“中国化工有深厚的行业经验和国际性平台。与摩科瑞的专业经验相结合，将会进一步助力我们的发展。”
“通过对摩科瑞能源这样一个在过去10年飞速增长的公司的投资，中国化工进一步做深在能源领域的产业链条，”中国化工董事长任建新说，“摩科瑞未来在中国和世界其他市场都有广阔的增长空间。”(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)