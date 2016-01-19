中国化工同意收购瑞士摩科瑞12%的股份

路透伦敦1月18日 - 中国化工集团公司周一表示，同意入股瑞士能源贸易公司摩科瑞(Mercuria)。这进一步表明，该公司是中国开展收购最活跃的公司之一。当前，中国化工正不断拓展业务新领域，同时中国政府也放开石油市场增加进口。

本次通过出售12%的股份，摩科瑞将得以深化在世界第二大石油市场的业务。一年前摩科瑞刚刚将摩根大通交易部门并入旗下，以加强在美国的地位。

“中国化工对我们的投资是对摩科瑞能源业务模式和成长潜力的认可，”摩科瑞能源执行总裁Marco Dunand先生提到，“中国化工有深厚的行业经验和国际性平台。与摩科瑞的专业经验相结合，将会进一步助力我们的发展。”

“通过对摩科瑞能源这样一个在过去10年飞速增长的公司的投资，中国化工进一步做深在能源领域的产业链条，”中国化工董事长任建新说，“摩科瑞未来在中国和世界其他市场都有广阔的增长空间。”(完)