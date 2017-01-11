消息人士称中国化工和先正达向欧盟提出小幅让步

路透北京/香港1月10日 - 消息人士对路透表示，中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其430亿美元并购案的疑虑。

一名接近这宗交易的消息人士表示，中国化工未必非得卖掉旗下部门Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAM.N)。讨论焦点在于个别产品的补救方案，Adama可能拥有其中的一些产品。

该人士表示，需要剥离的总资产将少于5亿美元。

“是竞争对手很少的个别产品，”此人表示，并称其中部分产品仅价值数千万美元。

“我的理解是，(资产剥离)非常少，”另一名接近这宗交易的消息人士表示。

欧盟执委会网站上显示，两家公司1月9日已提交“承诺”，那通常意味当事人已提出譬如资产剥离或特定产品定价等补救提案。但网页上未详细说明承诺的性质。

“先正达确认，已将与中国化工的交易相关的补救方案提交给欧盟执委会。我们不会对此发表进一步评论。”一名先正达发言人士称。“中国化工和先正达仍完全致力于这宗交易，并有信心完成。”

中国化工一位发言人士对路透表示，补救提案的细节保密。

欧盟执委会去年10月在声明中特别提到中国化工旗下的Adama，称这是中国化工与先正达在欧洲市场的作物保护产品存在重叠的领域，包括除草剂和杀虫剂等。

位于以色列的Adama生产非专利作物保护及害虫控制产品。根据欧盟执委会，该公司为欧洲最大的非专利作物保护产品供应商。(完)