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中国财经 | 2016年 11月 1日 星期二 14:02 BJT

中国化工对先正达430亿美元收购要约延长至1月5日

路透苏黎世11月1日 - 中国化工集团周二表示，对瑞士先正达(SYNN.S)的430亿美元现金收购要约已延长至1月5日，公司正在争取收购案获得监管许可。

“中国化工希望在2017年第一季获得目前尚未达成的监管许可，”中国化工声明稿称。

欧盟反垄断监管当局周五对此收购案展开深度调查。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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