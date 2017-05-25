（更正）中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元

（更正：因译文有误，内文第四段改为“兴业银行”，非“中国工商银行”）

路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达(SYNN.S)。

申报文件显示，中国化工调整了先正达收购案的融资结构，加大股权融资、并降低短期债务负担，但18个月内仍将有近200亿美元贷款需要再融资。

根据这份5月18日的申报文件，中国银行(601988.SS)通过永久债券投资100亿美元，成为440亿美元收购先正达一案中单一提供最多融资的中资银行；文件亦显示，中国国新控股公司通过永久债券提供70亿美元融资。

兴业银行亦通过永久债券投资10亿美元，摩根士丹利则是通过可转换优先股提供20亿美元融资。

中国化工集团并未对置评请求做出回应。中国银行一名发言人不予置评。先正达的一名发言人则称，结案后的融资将在2017下半年敲定。

中国国新控股一名发言人并未立即回覆路透置评请求。目前尚无法联系上中国工商银行及摩根士丹利置评。

根据汤森路透IFR报导，除了这笔非公开议定的新融资之外，中国化工另一档规模较小的美元优先永久债券周三公开募集，获得超额认购，尽管信用评级机构穆迪在同一天调降了中国主权债信评等。(完)