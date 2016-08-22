焦点：美国监管机构批准中国化工收购瑞士先正达 后者股价急窜

路透苏黎世8月22日 - 中国化工及瑞士先正达(SYNN.S)周一表示，美国外资审议委员会(CFIUS)已批准中国化工收购先正达，提高了这宗中国企业史上最大手笔海外收购案顺利推进的机率。

美国方面的决定解除了这桩收购案的一大不确定性。这两家公司2月同意进行交易，先正达是全球最大农药制造商。

先正达般价周一盘初跳涨11%至422.60瑞郎(438.75美元)，而以当前汇率计算、再加上五瑞郎的特别派息，中国化工的收购出价对先正达的估值约为每股448瑞郎。

Kepler Cheuvreux分析师Christian Faitz称美国方面的决定“对本交易而言是重大里程碑，”他并在一致客户报告中补充道，“批准意味着解除了一个重大潜在障碍，先正达股东应该会大大松一口气。”Kepler Cheuvreux给予先正达股票“买进”评等。

路透周一稍早报导，知情人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)对这宗交易的审查已接近最后阶段。该机构负责检视企业并购交易是否可能会对国家安全构成威胁。

“中国化工集团公司(中国化工)和先正达今日宣布，两家公司接到了美国外资审议委员会(CFIUS)对他们拟议中交易的批准，”先正达发布的联合声明称。

声明未提及获得批准所需的任何让步。路透通过电话和电邮寻求进一步的置评，先正达没有立即回复。

先正达重申，预计这项交易将在年底前完成。

“除了CFIUS批准以外，这项交易的完成还将视全球多个监管机构的反垄断评估、及其它惯例成交条件而定。两家公司都在与所涉及的监管机构密切合作，相关磋商继续具有建设性。”

**在整个行业激起涟漪**

CFIUS的评估受到世界最大种子公司--孟山都(Monsanto)(MON.N)的密切关注，后者正在考量是否应当把自身出售给德国拜耳(BAYGn.DE)。先正达去年拒绝了孟山都的收购要约。

这项交易正值中国为其人口寻求获得粮食供应之际。

先正达在农业及种子市场位居要角，在美国北卡罗来纳、加州、特拉华、爱荷华及明尼苏达等州皆有主要设施。

在担心交易案能否获得CFIUS放行的疑虑下，先正达股价表现明显落后中国化工开出的收购价--每股465美元加上5瑞郎特别股利。先正达的营收约有四分之一来自北美。

多名美国议员今年致函财长雅各布·卢，要求CFIUS额外审查这起并购对国内食物安全的影响。路透先前报导，美国农业部也参与CFIUS的审核。

先正达今年曾表示，“即使在尽职调查过程中没有发现任何明显的国家安全疑虑”，公司也将主动向CFIUS提交报告。

随着愈来愈多中国企业打算收购美国同业，CFIUS已成为这类收购案的一大监管风险，特别是可能涉及网路安全性的并购案。

例如，中国紫光股份(000938.SZ)今年2月终止对西部数据(WDC.O)的37.8亿美元投资案，因CFIUS表示将调查这项交易。(完)