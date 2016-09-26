中国化工寻求欧盟批准其收购先正达 10月28日料公布决定

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透布鲁塞尔9月26日 - 中国化工集团公司已寻求欧盟反垄断机构批准其以430亿美元收购瑞士农药和种子集团先正达(SYNN.S)的交易，欧盟料将在10月28日做出决定。
欧盟执委会的网站周一显示，这家中国国有企业在9月23日提交了申请。
欧盟反垄断机构可能会有条件或无条件批准该交易，但如果很担心中国化工集团收购这家全球最大的农药生产商可能损害客户和竞争对手，则该机构可能会对此交易进行全面的调查。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。