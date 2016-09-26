中国化工寻求欧盟批准其收购先正达 10月28日料公布决定

路透布鲁塞尔9月26日 - 中国化工集团公司已寻求欧盟反垄断机构批准其以430亿美元收购瑞士农药和种子集团先正达(SYNN.S)的交易，欧盟料将在10月28日做出决定。

欧盟执委会的网站周一显示，这家中国国有企业在9月23日提交了申请。

欧盟反垄断机构可能会有条件或无条件批准该交易，但如果很担心中国化工集团收购这家全球最大的农药生产商可能损害客户和竞争对手，则该机构可能会对此交易进行全面的调查。(完)