独家：中国化工准备向欧盟做出让步 以顺利收购瑞士先正达

路透北京10月25日 - 据直接了解情况的消息人士透露，中国化工准备做出更大让步，以赢得欧盟反垄断机构批准其以430亿美元收购瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)。

先正达股价周一大跌逾9%，此前欧盟执委会发言人称，两家公司未做出让步，以换取交易获得批准。这令人担忧欧盟反垄断机构有可能对该案进行全面、耗时更长的调查。

北京的消息人士对路透表示，中国化工9月向欧盟执委会提交了方案，包括从其农业化学分支Adama Agricultural Solutions(ADAM.N)剥离约2,000万美元资产。

但是据这位要求匿名的消息人士，欧盟执委会认为剥离计划还不够，并在上周与两家公司的会议上提出了“更为详尽的补救方案”。该人士并称，中国化工准备与欧盟执委会全面合作，并将提出一个可以满足监管机构要求的补救计划。

中国化工发言人未立即予以置评。

先正达周二稍早表示，欧盟及其他地方的监管机构已经要求提出大量的额外文件，公司目前预期监管审批流程将延续至2017年第一季。

先正达称，对于交易获得批准仍抱持信心。

监管机构审视中国化工与先正达交易之际，全球农业化学产业正经历一场整并潮，各家公司莫不强化竞争实力。中国化工收购先正达是中国史上最大海外收购案。(完)