独家：中国化工准备向欧盟做出让步 以顺利收购瑞士先正达

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月25日 - 据直接了解情况的消息人士透露，中国化工准备做出更大让步，以赢得欧盟反垄断机构批准其以430亿美元收购瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)。
先正达股价周一大跌逾9%，此前欧盟执委会发言人称，两家公司未做出让步，以换取交易获得批准。这令人担忧欧盟反垄断机构有可能对该案进行全面、耗时更长的调查。
北京的消息人士对路透表示，中国化工9月向欧盟执委会提交了方案，包括从其农业化学分支Adama Agricultural Solutions(ADAM.N)剥离约2,000万美元资产。
但是据这位要求匿名的消息人士，欧盟执委会认为剥离计划还不够，并在上周与两家公司的会议上提出了“更为详尽的补救方案”。该人士并称，中国化工准备与欧盟执委会全面合作，并将提出一个可以满足监管机构要求的补救计划。
中国化工发言人未立即予以置评。
先正达周二稍早表示，欧盟及其他地方的监管机构已经要求提出大量的额外文件，公司目前预期监管审批流程将延续至2017年第一季。
先正达称，对于交易获得批准仍抱持信心。
监管机构审视中国化工与先正达交易之际，全球农业化学产业正经历一场整并潮，各家公司莫不强化竞争实力。中国化工收购先正达是中国史上最大海外收购案。(完)
(编译 李春喜/张荻/张明钧; 审校 王洋/李春喜/于春红)
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