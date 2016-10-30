欧盟对中国化工430亿美元收购先正达的交易展开深度调查

路透布鲁塞尔10月28日 - 欧盟执委会周五对中国化工斥资430亿美元收购瑞士农药和种籽集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)的交易启动深度调查。这是中国企业有史以来规模最大的海外并购行动。

先正达股价周一重挫逾9%，因欧盟执委会表示，两家公司并未缓和其对该交易的顾虑，从而提高了该执委会展开更长时间调查的可能。

执委会表示，该并购交易可能损害竞争，因为先正达与中国化工在除草剂、杀虫剂、杀真菌剂和植物生长调节剂等作物保护产品的生产业务存在重叠。

“该交易将导致一家领先的作物保护产品企业与其主要的一家竞争者合并。因此我们需要小心评估这项并购是否会导致价格上涨或者农户的选择减少，”欧盟竞争事务执委维斯塔格表示。

欧盟执委会将在3月15日之前决定是否批准该交易。(完)