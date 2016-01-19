先正达一股东团体反对将公司卖给中国化工集团

路透苏黎世1月18日 - 瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX一股东团体表示，反对将公司卖给中国化工集团，并要求罢黜先正达的领导层。

在一封致报纸Basler Zeitung的信函中，该团体的领导人抨击先正达董事长Michel Demare。他说，是在调查了持股相当于约10%公司股本的股东之后才出来发声。

“董事会已经进入死胡同，无法自行脱身，”Folke Rauscher写道。“因此，唯一的替代办法，就是在即将到来的年度大会上全面改组董事会。”

Demare上周表示，先正达正就可能的合并进行洽商，并且正在考虑多个选项。他上月曾表示，正在与中国化工集团、美国孟山都(Monsanto)(MON.N)等业者洽商。

先正达拒绝就协商状况置评。(完)