先正达一股东团体反对将公司卖给中国化工集团

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透苏黎世1月18日 - 瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX一股东团体表示，反对将公司卖给中国化工集团，并要求罢黜先正达的领导层。
在一封致报纸Basler Zeitung的信函中，该团体的领导人抨击先正达董事长Michel Demare。他说，是在调查了持股相当于约10%公司股本的股东之后才出来发声。
“董事会已经进入死胡同，无法自行脱身，”Folke Rauscher写道。“因此，唯一的替代办法，就是在即将到来的年度大会上全面改组董事会。”
Demare上周表示，先正达正就可能的合并进行洽商，并且正在考虑多个选项。他上月曾表示，正在与中国化工集团、美国孟山都(Monsanto)(MON.N)等业者洽商。
先正达拒绝就协商状况置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。