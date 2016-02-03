中国化工向瑞士先正达提出430亿美元收购出价（更新版）

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
（新增公司说法及背景）
路透瑞士巴塞尔2月3日 - 中国国有企业中国化工集团与瑞士农化集团先正达SYNN.VX周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。
这宗并购加速全球农化行业的洗牌趋势，也是美国孟山都的一次挫折。孟山都去年欲以450亿美元收购先正达，但未成功。
收购出价为每股465美元，两家公司表示，收购要约将允许支付先正达股东最高每股股息16瑞郎，其中包括一项在完成交易条件下支付的特别股息5瑞郎。
先正达称，报价相当于每股480瑞郎。
中国化工董事长任建新称，两家公司的磋商是友好、富有建设性且积极合作的，我们很高兴看到这一合作转化成今天发布的声明。
他称，我们将继续与先正达的管理层及雇员一同努力，保持该公司在全球农业科技领域的领先竞争优势。
先正达周二收报392.3瑞郎。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 张明钧/王洋)
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