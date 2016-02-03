中国化工向瑞士先正达提出430亿美元收购出价（更新版）

（新增公司说法及背景）

路透瑞士巴塞尔2月3日 - 中国国有企业中国化工集团与瑞士农化集团先正达SYNN.VX周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。

这宗并购加速全球农化行业的洗牌趋势，也是美国孟山都的一次挫折。孟山都去年欲以450亿美元收购先正达，但未成功。

收购出价为每股465美元，两家公司表示，收购要约将允许支付先正达股东最高每股股息16瑞郎，其中包括一项在完成交易条件下支付的特别股息5瑞郎。

先正达称，报价相当于每股480瑞郎。

中国化工董事长任建新称，两家公司的磋商是友好、富有建设性且积极合作的，我们很高兴看到这一合作转化成今天发布的声明。

他称，我们将继续与先正达的管理层及雇员一同努力，保持该公司在全球农业科技领域的领先竞争优势。

先正达周二收报392.3瑞郎。(完)