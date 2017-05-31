中国化工已获得先正达近95%股份 寻求拿下更多

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透苏黎世5月31日 - 中国化工集团公司以430亿美元要约收购瑞士农化和种子公司先正达(SYNN.S)以来，已累计获得近95%的先正达(SYNN.S)股份。这宗交易是中国迄今为止进行的最大一笔海外收购。
中国化工周三宣布要约收购的最终明确结果时表示，约94.7%的先正达股份已接受要约。
中国化工重申，如果接受要约的股份超过98%的门槛，它打算要求取消余下的先正达股份。
“为此，公司打算通过在市场上购买或是场外交易来获得更多股份，”中国化工在声明中说。
如果接受要约的股份没有达到98%，它将计划进行排挤式合并(squeeze-out merger)。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。