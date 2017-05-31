中国化工已获得先正达近95%股份 寻求拿下更多

路透苏黎世5月31日 - 中国化工集团公司以430亿美元要约收购瑞士农化和种子公司先正达(SYNN.S)以来，已累计获得近95%的先正达(SYNN.S)股份。这宗交易是中国迄今为止进行的最大一笔海外收购。

中国化工周三宣布要约收购的最终明确结果时表示，约94.7%的先正达股份已接受要约。

中国化工重申，如果接受要约的股份超过98%的门槛，它打算要求取消余下的先正达股份。

“为此，公司打算通过在市场上购买或是场外交易来获得更多股份，”中国化工在声明中说。

如果接受要约的股份没有达到98%，它将计划进行排挤式合并(squeeze-out merger)。(完)