特写：中国化工完成先正达收购案的127亿美元过桥贷款

路透香港9月26日 - 中国化工集团公司已完成127亿美元短期过桥贷款联贷案，圆满结束持续数月之久充满挑战的融资之旅。此贷款为中国化工收购瑞士种子和农药公司先正达(Syngenta)提供资金支持。

共计有16家中外银行参与融资，为先正达借入的202亿美元无追索权贷款提供补充。

银行业者的参与回应，对中国中信银行而言是一个里程碑。中信银行先是全部承销该过桥贷款，然而展开中信银行迄今为止最大的分销案。

尽管中资银行担负多数风险，国际性银行的支持则是一种信任投票，表明相信中国化工拥有偿还债务及让收购案开花结果的能力。

中国化工今年2月达成对先正达430亿瑞郎(434.5亿美元)的收购交易，成就中国最大的一笔海外收购案，并在8月份获美国国家安全监管机构批准，从而扫清一个主要障碍。目前欧盟监管机构的反垄断检视仍在进行中。

一般分销阶段持续近三个月，有八家银行参与，共承贷14.5亿美元。中信银行最终承贷28.86亿美元，占总额的近23%。

兴业银行和上海浦东发展银行共同承贷43.86亿美元，展现出中国银行业对放款的兴趣，以及他们支持海外并购的意愿，尽管有些银行对中国化工的高杠杆和激进的海外扩张有点担忧。

“杠杆率已超过10倍，这显然是每家银行都无法接受的，”一家参与这笔可追索贷款的银行的一位消息人士说，“考虑到中国化工是一家国有企业，我们更看重的是政府支持，以及合并的协同效应。”

与这笔融资缓慢的进程形成对比的是，中国化工迅速完成了收购先正达交易的202亿美元无追索权过桥贷款。汇丰控股是这笔贷款的全球协调行。这笔贷款在2月底启动后的两个月内就完成了。

**部分放贷行相同**

参与上述有追索权贷款和无追索权贷款的银行数量一样，包括各自全球协调行在内均为16家。七家银行同时参与上述有追索权贷款和无追索权贷款，他们分别是：法国巴黎银行、西班牙桑坦德银行、法国农业信贷银行、瑞士信贷银行、汇丰控股、荷兰合作银行和意大利裕信银行(UniCredit)。

在这笔127亿美元的有追索权贷款中，七家欧洲银行承贷37.6亿美元。

让人意外的是，中国农业银行、中国银行、中国建设银行及中国工商银行这四大银行中，没有一家参与有追索权融资。不过，农行、建行和工行参与无追索权贷款。银行人士称，这四大银行担心中国化工的杠杆和他们较高的信贷敞口。

三家台湾银行总共承贷2.55亿美元，而且每家银行的承贷规模比非台湾交易中常见的规模大。

至于承贷的银行，有些是受辅助业务的诱惑驱动，有些则是认为并购享有政府支持。

当股权投资者出脱股份时，预计中国化工还能引来国有基金接盘，就像中国化工去年收购的意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)一样，投资者将25%的股份出售给丝路基金。

另一位银行人士表示，“这些国有基金的投资规模可能不是很大，但却更有象征意义，表明你可以获得政府的支持”。这名银行人士所属银行参与了有追索权的贷款。(完)