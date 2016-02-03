焦点：中国化工欲以430亿美元收购先正达 有望刷新中国海外并购纪录

综述：全球经济增长前景不稳 贸易保护主义堪忧--路透调查
路透1月18日 - 据路透对分析师调查显示，全球经济前景仍不稳，尽管最近展现一些抗压力，绝大多数分析师都表示，若贸易保护主义政策增加，将损及经济增长。
路透瑞士巴塞尔2月3日 - 中国国有企业--中国化工集团与瑞士农化集团先正达SYNN.VX周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。
这宗并购将加速全球农化行业洗牌，也是美国孟山都(MON.N)的一次挫折。孟山都去年欲以450亿美元收购先正达，但未成功。
如果收购完成，这将是中国最大的海外并购交易，比2012年中海油(0883.HK)177亿美元收购加拿大尼克森公司的交易金额高出一倍多。
先正达股价周三盘初上涨逾6%，在418瑞郎左右，不过比中国化工每股480瑞郎(465美元)的出价低一些。
先正达执行长John Ramsay表示，他认为收购不会有重大的监管障碍，并指出中国化工已为此项交易安排好了融资。
“我认为交易要得到监管部门的批准不会非常困难，”先正达执行长John Ramsay接受路透专访时表示，他称他预期反垄断监管机构将承认两家公司市场重叠程度有限，而负责为国家安全把关的美国外资审议委员会(CFIUS)将不会成为一大障碍。
Ramsay表示，对于先正达股东而言，这笔交易“非常适当且具有吸引力”，但若有其他竞购提案，董事会也必然将会予以考虑。
中国化工集团已经同意，若未能达成交易的所有要求，将支付约30亿美元费用给先正达，在此同时若该笔交易未能成功的责任可归咎于先正达，则先正达将欠中国化工集团约15亿美元。
“双方之间的讨论一直是友好、具建设性以及合作的，我们很高兴这次的合作带来今天所公布的协议，”中国化工集团董事长任建新说。”
“我们将继续与先正达管理层和员工一起努力，保持该公司在全球农业科技领域的领先优势。”
**来自中国的呼唤**
这一协议是中国寻求西方科技及分销网络所采取的最新步骤。
中国政府努力提高农业生产率，在耕地有限，人口增长及肉类消费增加的背景下，希望降低对进口食品的依赖。
玉米和大豆在全球范围内过剩，过去三年打压了谷物价格，促使美国农户削减对从设备、到种子，再到农药等等的支出。削减支出，及来自投资者的压力及提高获利的渴望，已带动全球许多农业企业纷纷达成并购协易。
两家公司表示，收购要约将允许支付先正达股东最高每股股息16瑞郎，其中包括一项在完成交易条件下支付的特别股息5瑞郎。(完)
(编译/审校 王洋/李婷仪/于春红/张荻)
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