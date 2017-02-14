先正达预计美国监管当局再度询问不会延迟中国化工收购交易

路透苏黎世2月14日 - 瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)(SYNN.S)周二表示，美国反垄断监管当局已再度提出信息询问，审查中国化工集团以430亿美元对先正达的收购案；但先正达仍预计在今年第二季完成这一交易。