先正达预计美国监管当局再度询问不会延迟中国化工收购交易

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透苏黎世2月14日 - 瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)(SYNN.S)周二表示，美国反垄断监管当局已再度提出信息询问，审查中国化工集团以430亿美元对先正达的收购案；但先正达仍预计在今年第二季完成这一交易。
“我们已再次收到询问，但预计此事不会造成延迟，”先正达发言人在电邮中说道。“我们预计在第二季完成交易。”(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。